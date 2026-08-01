САЩ призовават американците да са готови да напуснат Близкия изток

Посолствата на САЩ в няколко столици на Близкия изток предупредиха американските граждани да се пазят от „непредвидена ескалация“ в регионалния конфликт и ги насърчиха да бъдат готови да напуснат. „Американците в региона трябва да обмислят напускане или да бъдат готови да напуснат, ако има ескалация“, се казва в предупреждение за сигурност, версии на което бяха публикувани в социалните медии от мисиите на САЩ в Аман, Йерусалим, Мускат, Багдад и Бейрут.

В съобщенията се препоръчва на гражданите да проверяват данните за полетите и да следват съветите за безопасност от местните власти.

„Американците, които в момента са в Близкия изток, трябва да проявяват повишено внимание и повишена бдителност и да бъдат подготвени за отмяна на полети, периодични затваряния на въздушното пространство и потенциални смущения в пътуванията“, се посочва в предупреждението.

На американците в Йордания беше казано да не посещават американски военни бази там, които наскоро бяха подложени на ирански ракетни атаки, а в Израел бяха помолени да потърсят местоположението на най-близкото бомбоубежище. „Иранският режим е непредсказуем, както се вижда от последните му решения да атакува райони в региона без предупреждение или провокации, както и да разширява атаките към райони, които преди това не са били цел (като Египет)“, се казва в публикация на сайта на посолството на САЩ в Йерусалим. Посолството на САЩ в Бейрут заяви, че мисията остава в „статус на заповед за отпътуване“, което означава, че второстепенни служители на правителството на САЩ остават извън Ливан.

В сряда дрон удари американски газов кораб, акостирал в египетско пристанище, причинявайки пожар. Египет разследва, но все още не е обвинил никоя група в извършването на атаката. Междувременно иранските военни обвиниха Вашингтон в „ескалиране на напрежението“ в региона и предупредиха: „Всяка страна, която служи като защитен щит за престъпна и агресивна Америка, ще бъде обхваната от пламъците на войната“. Тази седмица Иран и САЩ възобновиха нощната размяна на огън след еднодневно затишие в боевете, въпреки че нямаше съобщения за удари през нощта от петък до събота. Войната в Близкия изток избухна на 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран, който отвърна с ракетни удари и удари с дронове в целия регион. | БГНЕС, АФП