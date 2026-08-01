Пореден протест заради военното присъствие в "Безмер"

Продължават засилените мерки за сигурност на авиобаза "Безмер", след като втори американски самолет-цистерна кацна на летището край Ямбол.

Военни полицаи патрулират в района между селото и военното летище, а достъпът до портала на авиобазата е ограничен.

Представители на ДАНС и Военна полиция са призовали местните жители да бъдат по-бдителни и да подават сигнали при съмнително поведение на непознати лица или автомобили. От своя страна кметът на село Безмер поиска да бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове около населеното място, които да следят за това.

Съгласно решението на Народното събрание в България могат да бъдат разположени до 8 самолета от този тип, но към момента не е ясно дали всички ще пристигнат. Разрешението предвижда и разполагането на до 250 американски военнослужещи. Пребиваването на самолетите на територията на страната ни е разрешено до 1 октомври.

Днес граждани от Ямбол и Безмер отново излязоха на протест. "През деня идват само да обиколят селото", каза Николай Василев.

"Снощи, като си отивах, видях 4-5 полицейски коли, днес едната кола дойде за кафе", посочи Ирина Костова.

"Няма смисъл от мерки за безопасност. То като дойде, край", смята Женко Джеджев.

"За пръв път имаме заплашителни ноти към България, надявам се да не са основателни. Притеснението го има, само че не е организирано да го изразят в протест, тъй като се коментира и се вижда, че някои ги използват с политическа цел", коментира кметът на село Безмер Росен Русев.

Представители на ДАНС и Военна полиция са призовали местните жители да бъдат по-бдителни и да подават сигнали при съмнително поведение на непознати лица или автомобили. От своя страна кметът на село Безмер поиска да бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове около населеното място, които да следят за това.