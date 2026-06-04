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Микро плодови нокти: топ тенденция за летния маникюр

Този свеж маникюр е навсякъде това лято – и е невъзможно да му устоите

04.06.2026 | 22:45 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Лятото на 2026 г. носи със себе си една неочаквано свежа и игрива тенденция в света на красотата, която бързо завладява социалните мрежи и салоните за маникюр. Малките детайли отново са на фокус, а този път вдъхновението идва директно от плодовете – ярки, цветни и достатъчно забележими, за да превърнат ноктите в истинско бижу.

Т. нар. микро плодови нокти комбинират нежни основи с миниатюрни артистични акценти, които придават свеж и летен характер на всяка визия. Макар на пръв поглед да изглеждат като дребен детайл, именно те се превръщат в акцент, който определя целия стил и настроение.

От TikTok до Instagram, този нов маникюр вече събира хиляди интерпретации и вариации, а все повече любители на ноктопластиката се изкушават да го изпробват. Какво точно стои зад популярността му и кои са най-актуалните му версии – това ще разгледаме по-надолу.

Какво представляват микро плодовите нокти?

Микро плодовите нокти са маникюр, който включва малки плодове. Някои дизайни също включват текстурата или цвета на плодовете, но отличителният белег е малкият, очарователен плод. 

Мария Джоунс, експерт по красота, казва, че тези дизайни обхващат всякакви плодове, но най-много се открояват ягоди, лимони, диня, праскови и киви. И най-хубавото е, че са идеални за всякакъв повод – от неделен брънч до морска ваканция и ден, прекаран край плажа с коктейл в ръка. 

Тази визия е жизнена, привлича вниманието и заслужава да бъде сред летните ви снимки в Instagram. Детайлите са наистина впечатляващи и превръщат всеки нокът в едно платно за развихряне на въображението. Микро плодовите нокти са харесвани и заради своята адаптивност към всеки летен тоалет – от ефирна бяла рокля до графична тениска и бански. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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