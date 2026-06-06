Кой е цветът на месец юни 2026?

Ако трябва да уловим цялата магия на лятото в един-единствен нюанс, цветът на юни е коралово-розовото – топъл, женствен и невероятно ласкав тон, който стои някъде между розово, праскова и нежен корал.

Той носи свежестта на първите летни цветя, но и дълбочината на зрелия плод. Не е крещящ като фуксия, нито прекалено блед като бебешкорозово – той е изискан и внася светлина в лицето на всяка жена. Ето как да го включите в ежедневието си:

Монохромен коралов комплект – изненадващо лесно

Най-голямата модна заблуда е, че монохромният тоалет е труден за носене. Всъщност когато облечете горна и долна част в един и същи коралов нюанс, вие издължавате силуета и постигате моментален „скъп“ вид. Опитайте костюм от лека памучна или ленена смес – широк панталон и вталено сако, под което можете да не носите нищо или само фина памучна тениска. Ако костюмът ви се струва твърде смел ход, заложете на коралова лятна рокля-риза до средата на прасеца – колан в същия тон ще оформи талията, а сандалите в nude цвят ще оставят роклята да бъде звездата на визията.

Коралов акцент върху неутрална база

Това е най-лесният начин да тествате цвета, ако не сте готови за тотална визия в този тон. Белият ленен панталон и кораловият топ са дует, създаден за юнските следобеди. Същото важи и за любимите ви деним шорти – просто добавете коралова блуза с отворено деколте и обемни ръкави. Обратният вариант също работи: коралова пола тип молив или плисе в съчетание с обикновена бяла тениска без ръкави. Контрастът е свеж, чист и излъчва спокойна увереност.

Корал в аксесоарите – за момичетата, които обичат черно

Ако гардеробът ви е изграден предимно от тъмни и неутрални цветове, коралът е вашият нов най-добър приятел. Той оживява черното като никой друг цвят. Представете си малка черна рокля, съживена с широк коралов колан, чанта тип „кофа“ в същия тон и лак за нокти. Или класическа бяла риза и черен клин, преобразени с чифт коралови балеринки и шал, вързан на чантата. Кораловите обеци или колие с едри камъни близо до лицето моментално озаряват тена и правят така, че да изглеждате отпочинали, дори да сте спали малко.

Източник: Кой е цветът на юни 2026 и как да го носите в ежедневието?