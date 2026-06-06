Сандали, които ще са хит през лятото

Летният сезон чука на вратата, а с него идва и неудържимото желание да освободим краката си от затворените обувки. Това лято дизайнерите ни поднасят модели, които съчетават комфорт, характер и лекота. Ето петте модела, които ще владеят улиците, плажовете и градските тераси:

Минималистичната „джапанка“ с ток

Джапанката направи главоломна еволюция – от плажен сувенир до изискан градски модел. Това лято тя идва с нисък, стабилен ток и в луксозни материи – мека кожа, велур, дори сатен в пастелни тонове. Тънката презрамка между палеца и втория пръст е акцентът.

Носете я с ленен панталон и бяла риза за effortless работна визия, или директно върху банския с широка плетена рокля. Съвет: заложете на неутрален цвят – шампанско, масленожълто или какао, които удължават крака и пасват на абсолютно всичко.

„Рибарски“ сандали

Не се учудвайте, ако мрежестите сандали, помнени от детството, изведнъж ви се сторят най-шикозното нещо на света. „Рибарките“ са тук, за да останат.

Ключът е в модерната интерпретация: масивна, но лека платформа или назъбена подметка, широки каишки от естествена кожа и закопчаване с катарама. Те придават леко андрогинен, но много свеж привкус на летните рокли.

Комбинирайте ги с бели чорапи (да, това е разрешено!) и къса плисирана пола за младежка нотка, или с широки бермуди и ленена риза за перфектния градски уикенд.

Източник: 5 модела сандали, хит за лято 2026