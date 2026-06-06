IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 0

7 предложения за юнски маникюр: Модерни и свежи визии за летния сезон

Започнете лятото по най-красивия начин

06.06.2026 | 22:30 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

С настъпването на юни вниманието все по-често се насочва към по-леки, свежи и цветни визии, които да подчертаят настроението на ранното лято. Това е сезонът, в който стилът става по-смел, а детайлите – по-игриви и вдъхновени от слънцето, морето и природата.

Маникюрът отдавна не е просто завършващ елемент на визията, а начин за изразяване на настроение и индивидуалност. През топлите месеци тенденциите залагат на разнообразие от цветове, нежни преходи и креативни акценти, които привличат погледа, без да изглеждат прекалено натрапчиво.

Юни носи със себе си идеалния момент за експерименти – от пастелни нюанси и минималистични дизайни до по-ярки и артистични решения. Вдъхновението идва както от природата, така и от модерните тенденции в света на красотата, които все по-смело комбинират класика и иновация.

Свежи идеи за маникюр през юни

Бебешкосини аура нокти

Аура ноктите обикновено са в два цвята, но използването на един в различни нюанси създава монохромен вид. Изящното изкуство за нокти помага на този маникюр „синьо върху синьо“ да се открои още повече. 

Нокти на русалка

Ако търсите маникюр за лятната си ваканция, не търсете повече. Този дизайн тип „русалка“ е идеален за всеки, който иска морски, а не тропически вид. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

юнски маникюр лак
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem