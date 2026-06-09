9 комплимента, които манипулаторите използват

Комплиментите обикновено са знак на признание и добро отношение. Но когато идват от манипулативен човек, те могат да имат съвсем различна цел. Манипулативните хора добре разбират как думите влияят на околните и често употребяват това в своя полза. Вместо просто да изразят искрено възхищение, те подбират комплименти, които звучат ласкателно на пръв поглед, но всъщност служат за постигане на определена цел – да спечелят доверие, да създадат зависимост или да упражняват контрол. Такива комплименти бихме могли да получим от любимия човек, от колеги, роднини, приятели.

Ето някои от най-често използваните, зад които може да се крие манипулация.

„Тази връзка е единствена по рода си.“

Техниката, известна като „любовно бомбардиране“ (love bombing), е една от любимите на манипулаторите. Те обсипват другия човек с внимание, подаръци, комплименти и непрекъснато присъствие. Създават усещането за изключителна близост и специална връзка още в самото начало. Проблемът е, че тази интензивност обикновено не е искрена. Целта е да се ускори емоционалното обвързване и да се спечелят доверие и преданост много по-бързо, отколкото би се случило естествено.

„Никога не съм срещал/а човек като теб.“

На пръв поглед това звучи като прекрасен комплимент. Кой не би се почувствал специален, ако чуе, че е уникален и незаменим? Когато обаче подобни думи идват от манипулативен човек, те често създават усещането, че трябва постоянно да оправдавате високите му очаквания. Сякаш сте толкова специални, че не можете да си позволите да разочаровате другия. Това може да ви накара непрекъснато да се стремите да поддържате образа, който той е изградил за вас.

„Ти си единственият човек, който ме разбира.“

Думи, които звучат като знак за доверие и близост. Но ако някой постоянно ви убеждава, че само вие го разбирате, може постепенно да започнете да се чувствате отговорни за неговото емоционално състояние.

Така поставянето на лични граници започва да изглежда като предателство. Може да се почувствате задължени винаги да сте на разположение, защото иначе ще оставите този човек сам. Това е форма на емоционална манипулация, която създава зависимост и чувство за вина.

Източник: Комплименти, които манипулативните хора използват