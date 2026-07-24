Хайди Клум подлуди с топлес кадри

Хайди Клум редица пъти е доказвала, че знае как веднага да привлече вниманието и да събере всички погледи. 53-годишната моделка отново направи това - чрез публикации в социалната мрежа Instagram.

Преди дни звездата качи в профила си видео, на което се показва топлес. Тя е на плажа, носи голяма шапка, само по долнище на бански е, пред нея има бяло куче. Хайди похапва снакс, като само с пакетчето и ръцете си прикрива гърдите си. Ясно се вижда, че е без горнище на бански.

Феновете за пореден път останаха очаровани от предизвикателните кадри.

Виждаме и клип, на който моделката е във водата с кучето си. Там тя отново е без горнище. А от кадрите в гръб се вижда, че долнището бански е тип прашка и е раирано.

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