Русия нанесе удар по обект в предградие на Киев, загиналите поне 10

Руските войски нанесоха удар с различни видове оръжие по обект в предградие на Киев, на мястото на демонстрация на безпилотни летателни апарати, използвани за удари по граждански обекти на територията на Русия, предаде ТАСС, като цитира изявление на руското Министерство на отбраната.

При ударите е използвано високоточно оръжие с голям обсег. В обекта, намиращ се в предградие на украинската столица, "имаше демонстрация на безпилотни летателни апарати, включително перспективни, украинско и чуждестранно производство, използвани за нанасяне на удари по граждански обекти на територията на Русия", според изявлението.

"В момента на удара на този обект са се намирали водещи разработчици и производители на безпилотни летателни апарати, представители на командването на силите за безпилотни системи на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) и на украинските спецслужби, които пряко планират и осъществяват удари по руска територия", подчерта Министерството.

По-рано украинските власти съобщиха, че Русия е нанесла удар по полигон в Киевска област, докато там се е състояло неуточнено събитие, предаде Ройтерс.

Жертвите са най-малко десет, а ранените около 100.

По думите на Валерий Боровик, основател на украинската компания за производство на дронове „Фърст контракт“ (First Contact), пред украински медии ракета е ударила учебен полигон, на който е имало изложение на отбранителната промишленост.

Губернаторът на Киевска област Руслан Олийник каза, че по първоначална информация балистична ракета е поразила частен полигон, на който в този момент е имало събитие.

Украинският Съвет на отбранителната индустрия заяви, че ракетният удар е бил нанесен в момент, в който на полигона са се събрали служители на украинския военнопроизводствен сектор и добави, че Съветът не е организатор на събитието.

Президентът Володимир Зеленски не оповести данни за атакувания обект, но посочи, че в момента се установява какво точно се е случило.

„В Киевска област е в ход спасителна операция след руска ракетна атака“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.