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Ценна находка: Откриха монета на Цар Иван-Асен II край Ивайловград

Археолозите проучват средновековната крепост "Лютица"

09.06.2026 | 08:09 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Монета на Цар Иван-Асен II откриха археолозите под ръководството на д-р Филип Петрунов (НАИМ-БАН) още в първите часове от подновените разкопки във вътрешността на средновековната крепост "Лютица" край Ивайловград.

Монетата не е златна, но е много рядка и е най-добре запазената от този период сред намерените досега на обекта. За разлика от други тя не е била в обращение и не е пробивана за направата на накит. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica, предава Дарик news.

„Консултирахме се с проф. д-р Константин Дочев и макар тепърва да предстои почистване и анализ на метала, отсега можем да твърдим, че става дума за емисия,

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при Клокотница през 1230 г. От едната страна е изобразен св. Димитър, който благославя царя, а от другата страна - Христос с надпис, който предстои да бъде точно разчетен“, коментира д-р Петрунов. 

Археолозите са открили монетата на цар Иван-Асен II при проучването на канал, отвеждащ отпадни води от грънчарска работилница до дренажна шахта -  и тя е единствената по-ранна сред останалите, които са от XIV век.

Според Филип Петрунов не става дума за случайност, а за средновековен ритуал, при който монета, паметна за могъществото на българската държава, е депонирана за укрепване на съоръжението. 

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Тагове:

монета ивайловград иван асен крепостта
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