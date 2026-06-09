Ценна находка: Откриха монета на Цар Иван-Асен II край Ивайловград

Монета на Цар Иван-Асен II откриха археолозите под ръководството на д-р Филип Петрунов (НАИМ-БАН) още в първите часове от подновените разкопки във вътрешността на средновековната крепост "Лютица" край Ивайловград.

Монетата не е златна, но е много рядка и е най-добре запазената от този период сред намерените досега на обекта. За разлика от други тя не е била в обращение и не е пробивана за направата на накит. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica, предава Дарик news.

„Консултирахме се с проф. д-р Константин Дочев и макар тепърва да предстои почистване и анализ на метала, отсега можем да твърдим, че става дума за емисия,

отсечена след знаковата победа на българския цар над епирския владетел Теодор Комнин

при Клокотница през 1230 г. От едната страна е изобразен св. Димитър, който благославя царя, а от другата страна - Христос с надпис, който предстои да бъде точно разчетен“, коментира д-р Петрунов.

Археолозите са открили монетата на цар Иван-Асен II при проучването на канал, отвеждащ отпадни води от грънчарска работилница до дренажна шахта - и тя е единствената по-ранна сред останалите, които са от XIV век.

Според Филип Петрунов не става дума за случайност, а за средновековен ритуал, при който монета, паметна за могъществото на българската държава, е депонирана за укрепване на съоръжението.