Певец, носител на "Оскар", загина в катастрофа

Ирландският певец, музикант и актьор Глен Хансард, носител на "Оскар" за най-добра оригинална песен през 2008 г., е загинал при катастрофа с мотор в Дъблин на 56-годишна възраст, съобщиха няколко ирландски медии.

"С натежали сърца съобщаваме за смъртта на Глен Хансард, който почина в ранните часове на сутринта вследствие на пътнотранспортно произшествие в Дъблин", се казва в изявление на представляващата го агенция ATC Management, разпространено чрез ирландската обществена телевизия RTÉ.

Хансард е смятан за един от най-известните и влиятелни ирландски музиканти, с международна кариера, продължила повече от три десетилетия в музиката, киното и театъра.

Роден е на 21 април 1970 г. в квартал Балимън в Дъблин. Започва да свири още като млад, изнасяйки улични изпълнения в ирландската столица, преди през 1990 г. да стане съосновател на рок групата The Frames. Като вокалист, китарист и автор на песни той допринася за превръщането ѝ в една от най-популярните групи на ирландската музикална сцена.

Международната му известност идва с филма „Once“ от 2007 г. на режисьора Джон Карни, в който си партнира с чешката музикантка Маркета Ирглова. Двамата изпълняват ролите на музиканти, които се срещат в Дъблин и създават творчески тандем.

Филмът му носи наградата "Оскар" за най-добра оригинална песен с Falling Slowly, превърнала се в емблематичното парче от саундтрака. Освен с групата си, Хансард развива и успешна солова кариера, която му носи няколко номинации за наградите "Грами".

Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че е "дълбоко натъжен" от смъртта на Хансард. В публикация в социалната мрежа X той го определи като "талантлив музикант и актьор, който в продължение на много години имаше огромен принос към ирландската културна сцена".