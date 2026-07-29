ГЕРБ: Това е прецедент, Йотова се надява, че гражданите ще забравят

От втората политическа сила ГЕРБ-СДС не са изненадани от решението на президента да не наложи вето върху бюджета.

“Очаквано г-жа Йотова ни информира, че възнамерява да обнародва Бюджета за 2026 година. Най-важният аргумент, който тя изтъкна е, че всички чакат този бюджет. Ние от ГЕРБ-СДС продължаваме да смятаме, че едва ли българските граждани очакват с нетърпение 1 август, когато ще започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки”, каза депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

От партията обаче подчертават, че критиките не съм отправени към президента Йотова, защото “тя се намира в трудна ситуация - дали да очаква подкрепата на “Прогресивна България“ или да се надява, че до изборите гражданите ще забравят този бюджет“.

“По-важно е, че с този бюджет от “Прогресивна България“ за пореден път показват, че те всъщност не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи“, каза още Сачева.

Според нея Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на Бюджет 2027 и наистина тогава ще се види общественото недоволство.

Депутатът Людмила Петкова потвърди думите на Бойко Борисов от уикенда, че партия ГЕРБ-СДС, е подготвила искане до Конституционния съд, който да обяви за противоконституционен Държавния бюджет за 2026 година поради няколко основни аргумента.

“В българския парламент беше извършен прецедент, като с приемането на Бюджета за 2026 година беше нарушен Законът за публичните финанси - това е грубо нарушение на основния принцип на Конституцията“, каза още Петкова.