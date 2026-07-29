На пазара: Миналата година доматът беше едно левче, сега е едно евро

Необходимият месечен доход за издръжка на тричленно семейство расте - необходими са 1491 евро. Това показват данните на КНСБ за второто тримесечие на годината.

През последните месеци все по-малко хора се спират пред сергията на Кирил Михайлов на Женския пазар в София.

"Не им стигат на хората парите и ние не работим на максимални цени, за да може и те да си пазаруват. Ако е по-висока цената, само си гледат портмонетата хората. По-малко пазаруват. Търсят по-евтиното, не търсят по-скъпото. Хората си правят сметката", обясни продавачът.

Емилия си е купила само един пъпеш. Дори и доходите да растат, не могат да догонят ръста на цените на храните.

"Миналата година, ако е било едно левче доматът, сега е едно евро. Зеленчукът и плодовете - всичко е нагоре. Купуваме това, което можем, много от нещата не си позволяваш. Не си позволяваш малини, къпини, ягоди", споделя жената.

Ръст на цените отчитат не само продавачи и купувачи на пазара, а и експертите на КНСБ. На годишна база хранителните стоки нарастват с 5,6%, като тенденцията на нарастване е валидна за почти всички групи продукти.

Към края на 2025 г. България достига ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, при равнище от 91% по отношение на хранителните стоки.

"Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68%. Макар номинално да взимат повече, могат да си купят по-малко днес спрямо миналата година", заяви директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов.

Факторите, повлияли на изменението на дохода за издръжка, са ръстът на цените при природния газ, тока за бизнес и на петрола.

Влияние са оказали и покачването на общия индекс на цените на производителите, по-високите цени в производството на основните метали, химични продукти и автомобили, както и ръстът на цените в производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ.

България е в топ 5 на държавите, където цените на основните стоки и услуги поскъпват, отчита КНСБ. На този фон минималната заплата остава най-ниска спрямо всички страни в ЕС.

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