Тейлър Лаутнър и съпругата му разкриха пола на бебето

Тейлър Лаутнър и съпругата му Тейлър Дом очакват момиче! 34-годишният актьор и медицинската сестра обявиха, че ще стават родители за първи път в края на март тази година, но така и не издадоха какъв е полът на бебето. Тогава дамата показа наедрялото со коремче, като позира по ослепителна бяла рокля.
Сега звездите споделиха в профилите си в Instagram видео, чрез което разкриват пола на нероденото им дете.
Вижда се как влюбените стоят край лаптоп и чрез него търсят информацията за пола на бебето си. Когато разбират какво е то, и двамата крещят. Появява се думата "МОМИЧЕ", изписана с розови букви.
Забелязва се как красавицата ридае, а любимият ѝ я прегръща и целува челото ѝ.
"Нашата малка тайна сега е ваша", гласи текстът към публикацията.
Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.