Тейлър Лаутнър и съпругата му разкриха пола на бебето

Тейлър Лаутнър и съпругата му Тейлър Дом очакват момиче! 34-годишният актьор и медицинската сестра обявиха, че ще стават родители за първи път в края на март тази година, но така и не издадоха какъв е полът на бебето. Тогава дамата показа наедрялото со коремче, като позира по ослепителна бяла рокля.

Сега звездите споделиха в профилите си в Instagram видео, чрез което разкриват пола на нероденото им дете.

Вижда се как влюбените стоят край лаптоп и чрез него търсят информацията за пола на бебето си. Когато разбират какво е то, и двамата крещят. Появява се думата "МОМИЧЕ", изписана с розови букви.

Забелязва се как красавицата ридае, а любимият ѝ я прегръща и целува челото ѝ.

"Нашата малка тайна сега е ваша", гласи текстът към публикацията.

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