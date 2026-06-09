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Най-накрая: Луис Хамилтън проговори за връзката с Ким Кардашян

Тя го подкрепи на Гран при на Монако

09.06.2026 | 21:22 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Луис Хамилтън се радва, че има подкрепата на любимата си Ким Кардашян. 41-годишният автомобилен състезател и 45-годишната риалити звезда са заедно от началото на годината.

А в неделя Ким присъства на Гран при на Монако,за да подкрепя своя любим. И явно той е благодарен за това. Луис завърши на второ място в състезанието. На подиума той изпрати въздушна целувка на Кардашян.

"Да, невероятно е, че тя дойде този уикенд и че имам нейната подкрепа. На моите приятели (като цяло). Беше невероятно участие като цяло. Не знам какво друго да кажа. Невероятно е да имаш добри хора около теб, които те подкрепят. И тя прави това за мен всеки ден", коментира състезателят, предават от "Mirror" и "Female First".

Ким е била там в компанията на сестра си Клои Кардашян.

Още за двойката и кадрите вижте в teenproblem.net

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Тагове:

звезди Ким Кардашян връзка двойка Луис Хамилтън
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