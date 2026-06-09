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Кейти Холмс и Джошуа Джаксън като гаджета на червения килим

Двамата актьори са били гаджета преди много години

09.06.2026 | 20:22 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Феновете на Кейти Холмс и Джошуа Джаксън се възхитиха на звездите, виждайки ги да флиртуват на червения килим, години след като участваха заедно в сериала „Кръгът на Доусън“.

Кейти и Джошуа оставиха феновете си на седмото небе в събота, след като демонстрираха шокиращо близко поведение на премиерата в Ню Йорк на новия си филм „Щастливи часове“.

Видео от червения килим на фестивала Tribeca показва Джаксън и Холмс, и двамата на 47 години, да се държат за ръце, докато той сладко я обсипва с хвалебствени думи по време на кратко интервю.

„Времето, което прекарахме заедно, когато бяхме млади, е много ценно и за двама ни“, каза Джаксън, докато стоеше до Холмс и държеше ръката ѝ до сърцето си. „И това е едно от най-важните лични и професионални взаимоотношения в живота ми.“

Към момента и двете звезди са необвързани, след раздялата на Холмс с басиста Боби Уутън III през 2022 г. и раздялата на Джаксън с Лупита Нионго през 2024 г.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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Тагове:

Кейти Холмс и джошуа
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