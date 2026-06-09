Hatebreed, Life of Agony и End It на една сцена в София

Hatebreed ще свирят в София на 11 ноември. Концертът ще се проведе в зала 3 на НДК по покана на Fest Team, а в програмата ще участват още Life of Agony от Ню Йорк и End It от Балтимор.

Hatebreed са една от разпознаваемите групи в американската хардкор сцена. Бандата е създадена през 1994 г. в Бриджпорт, Кънектикът, от фронтмена Джейми Джаста и през годините изгражда стил, в който хардкорът и метълът се преплитат с тежки рифове, директна енергия и текстове за устойчивост, самодисциплина и справяне с трудности.

В песните си групата често засяга теми като загуба, тревожност, гняв и лични битки - част от причините Hatebreed да запазят мястото си на сцената повече от три десетилетия.

Сред по-новите им издания е албумът "Weight of the False Self" от 2020 г., в който групата продължава да работи с теми като емоционален товар, психическа устойчивост и преодоляване на лични кризи. През 2025 г. Hatebreed представиха първата си нова музика от пет години със сингъла "Make the Demons Obey", а в момента работят по следващия си студиен албум.

Life of Agony също са в програмата

Специален гост на концерта ще бъдат Life of Agony - група, която от началото на 90-те години се движи между алтернативния метъл, хардкора и рока.

Историята на бандата е свързана и с вокалиста Кийт Капуто, който през 2011 г. публично обявява своята трансджендър идентичност и в следващите години приема името Мина Капуто. Към днешна дата музикантът отново използва името Кийт Капуто, а откритостта му по лични теми остава важна част от връзката на Life of Agony с публиката.

Групата съчетава по-суровата енергия на хардкора с мелодичност и емоционален заряд, характерни за алтернативния рок. Именно тази комбинация помага на Life of Agony да достигат до различни поколения слушатели и да запазят присъствието си десетилетия след дебюта си.

End It ще открият вечерта

Към концерта се присъединяват и End It - една от новите групи в съвременната хардкор сцена. Бандата е създадена в Балтимор през 2017 г. и е част от каталога на Flatspot Records.

End It привличат внимание с концертите си, сценичното присъствие на вокалиста Акил Годси и смесицата от класически американски хардкор, пънк и кросоувър траш. Пробивът им идва с EP-то "Unpleasant Living" от 2022 г., което попада в редица годишни класации на специализирани медии.

През 2025 г. групата издава дебютния си дългосвирещ албум "Wrong Side of Heaven". В София End It ще бъдат първата група в програмата на вечерта.