Мариус Куркински специален гост в спектакъл, благословен от митрополит Николай

Един от най-значимите духовни символи на Пловдив - Митрополитският храм "Света Великомъченица Марина", отбелязва 170 години от своето изграждане и освещаване в днешния му величествен вид.

По повод юбилея на 15 юли, сряда, от 20:30 ч. на сцената на Античния театър ще се състои тържественият гала концерт-спектакъл "Светлина през вековете".

Събитието се организира с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай и по инициатива на председателя на храм "Света Великомъченица Марина" – архимандрит Максим.

Концертът е посветен на богатото духовно наследство на храма и неговата мисия да съхранява и предава Христовата вяра през поколенията. В навечерието на храмовия празник - 17 юли, Античният театър ще се превърне в пространство, където духовността, историята и изкуството ще се срещнат в един впечатляващ сценичен разказ.

Празничната програма ще събере на една сцена едни от най-обичаните български актьори, виртуозни музиканти с международна кариера, примабалетисти, фолклорни изпълнители и Митрополитския хор „Св. апостол Ерм“. Водещи на събитието са актьорите Евелин Костова и Антъни Пенев и със специалното участие на Мариус Куркински.

Чрез музика, театър, танц и мултимедийни елементи зрителите ще бъдат преведени през най-важните моменти от 170-годишната история на храма, превръщайки спектакъла в емоционален разказ за силата на вярата, паметта и духовното наследство.

"Този концерт не е просто културно събитие. Той е свидетелство, че светлината на Христовата вяра, запалена в този свят храм преди векове, продължава да гори и днес. През всички исторически изпитания храмът "Света Великомъченица Марина" е останал място за молитва, надежда и духовна опора за хиляди хора. С този концерт искаме да благодарим на Бога за Неговите неизброими милости, да почетем паметта на нашите предци и да напомним, че без духовни корени няма бъдеще. Вярваме, че красотата на изкуството може да стане мост към вечните ценности и да отвори човешкото сърце за Божията благодат", споделя архимандрит Максим, председател на Митрополитски храм "Св. Великомъченица Марина".

Историята на храма

Съдбата на храм "Св. Великомъченица Марина" е неразделна част от многовековната история на Пловдив и Българската православна църква. През вековете светинята нееднократно е била разрушавана и възстановявана. През 1410 г., по време на Османските междуособни войни, средновековният храм е опожарен, а тогавашният митрополит Дамян загива мъченически.

След поредица от възстановявания и тежки изпитания, през 1851 г. започва строителството на днешния храм по проект на прочутия майстор Никола Томчев Устабашийски от Брациговската строителна школа. Църквата е завършена и тържествено осветена на 21 май 1856 г.

Днес „Св. Великомъченица Марина“ съхранява безценни духовни и културно-исторически съкровища – уникален дърворезбован иконостас от 1821 г., шестетажна 17-метрова дървена камбанария, икони на Станислав Доспевски и Захарий Зограф, както и най-големия камбанен ансамбъл в Пловдив – осем камбани, излети от известния род Велеганови.

Билетите за спектакъла са в продажба в мрежата на Eventim и Grabo.bg.