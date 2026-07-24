Икономика, жилища, здравеопазване: Какво тормози най-много европейците?

Европа е изправена пред предизвикателства, свързани с геополитическата сигурност, икономическия натиск и екологичния натиск, много от които предизвикват безпокойство и у гражданите. Проучване на YouGov в шест европейски страни показва, че няма един-единствен проблем, който да доминира общественото мнение на континента. Вместо това националните проблеми варират в зависимост от местните приоритети, като икономиката е начело в списъка за повечето.

Къде икономиката е начело в списъка?

Икономическите проблеми остават на преден план в някои от най-големите европейски икономики.

Почти половината от анкетираните във Франция (47%) и 44% от германците класират икономиката сред двата най-големи проблема, пред които са изправени техните страни. Имиграцията също е на второ място и в двете страни, посочена от 27% от анкетираните във Франция и 26% в Германия.

Тези открития идват на фона на постоянен икономически натиск върху двете най-големи икономики в еврозоната. В Германия скорошното увеличение на промишленото производство предлага ограничено успокоение, тъй като производството остава под нивата отпреди пандемията, а експертите съобщават, че възстановяването остава крехко.

Експортно ориентираната икономика на страната е изправена пред натиск в резултат на по-слабото търсене както от САЩ, така и от Китай, особено от автомобилната индустрия - някога ключов двигател на икономическия растеж.

Във Франция данните за първото тримесечие показват, че икономическият растеж е спрял, тъй като войната с Иран оказа силно влияние върху цените на енергията. Политическата безизходица също усложни усилията на страната да проведе реформи за подобряване на публичните финанси.

Респондентите и в двете страни изразиха малък оптимизъм за предстоящата година, като около 68% от френските респонденти заявиха, че очакват икономиката да се влоши през следващите 12 месеца, в сравнение с 58% в Германия.

Жилищата са най-голямото безпокойство в Испания

В Испания опасенията са съсредоточени около друг горещ въпрос: жилищното настаняване.

Близо половината от анкетираните (49%) класираха жилищното настаняване сред двете най-големи безпокойства на Испания, което го прави най-високо оцененият въпрос във всичките шест изследвани страни. Следват здравеопазването и икономиката, като и двете са избрани от 25% от анкетираните.

Тези открития отразяват жилищната криза, която доминираше политическия дебат в Испания през последната година, като данни от Националния статистически институт на Испания (INE) показват, че цените на жилищата са се повишили с почти 13% на годишна база в края на 2025 г. Това беше най-бързото увеличение в Испания от години и беше сред най-бързите увеличения в Европа като цяло.

През 2025 г. данните показват, че един работник ще трябва да посвети еквивалента на 8,4 години от средната си заплата, за да има шанс да закупи жилище от 80 квадратни метра.

Проблемът е особено силно изразен в определени части на страната, като Балеарските острови и Мадрид са сред най-скъпите региони за притежаване на жилище, докато краткосрочните наеми в градове като Барселона отдавна предизвикват гнева на местните жители заради липсата на достъпни жилища.

Италианците са притеснени за здравеопазването

Междувременно Италия е единствената страна, участвала в проучването, където здравеопазването се очертава като най-голям проблем, като около 43% от анкетираните класират здравето и здравната система сред двата най-големи проблема на страната, пред икономиката и имиграцията.

Това се случва, тъй като обществените здравни служби на Италия продължават да се сблъскват с нарастващ натиск от недостиг на персонал и застаряващо население. Euronews съобщи преди това, че страната има недостиг от приблизително 175 000 медицински сестри, като ниското заплащане, голямото натоварване и ограничените перспективи за кариера допринасят за отлива на обучени медицински специалисти към други европейски страни.

Дания се откроява

Дания е единствената страна, където икономиката, жилищното настаняване или здравеопазването не са начело в списъка с проблеми.

Вместо това, международният тероризъм или агресия и изменението на климата се класираха съвместно като най-големите проблеми на страната, като и двете бяха посочени от 27% от анкетираните. Имиграцията беше следвана с 24%, докато здравеопазването и икономиката бяха класирани по-ниско.