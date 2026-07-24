Роузи О'Донъл с разкрития за смъртта на Мишел Трактенбърг

Роузи О'Донъл проговори за смъртта на Мишел Трактенбърг. 64-годишната актриса и ТВ водеща участваше заедно с покойната актриса във филма от 1996 г. "Шпионката Хариет".

Припомняме, че Мишел си отиде от този свят в края на февруари 2025 г., когато беше едва на 39 г.

Сега Роузи разкри, че Трактенбърг била недостъпна преди смъртта си. Младата актриса тогава не е била в добра форма.

От "Variety" питат О'Донъл дали е поддържала връзка с Мишел.

"Тя не беше в добра форма. Тя започна да се интересува от наркотиците и алкохола, така мисля, и после загубих връзка с нея. Иска ми се да можех да направя повече. Опитах се да ѝ помогна колкото можех, но тя беше недостъпна към края.", отвръща актрисата.

Роузи издава още, че Трактенбърг не се е появявала на няколко срещи, които двете си организирали. Но после ѝ се обаждала и двете говорили по телефона.

"Аз също се обадих на майка ѝ, за да разбера какво става, и майка ѝ ми каза какво се случва, и колко дълго се случваше", обясни звездата.

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