BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 129

Бионсе прегърна Шакира 20 години след Beautiful Liar

Изпълнителките се срещнаха на финала на Световното първенство

24.07.2026 | 21:22 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

О, Бионсе, Бионсе! О, Шакира, Шакира!

Така започва един от най-големите дуетни хитове на нашето време Beautiful Liar. Изпълняват го две от най-големите звезди Шакира и Бионсе, а тази година песента навършва цели 20 години. Можете ли да си представите? Заедно с неземните танцувални умения, които двете ни представят във видеото, Beautiful Liar се установи на музикалната сцена и с добрия си текст и невероятните вокални изпълнения на Бионсе и Шакира. Таланти, които се доказваха отново и отново през годините, заемайки челните места в класациите по целия свят.

Така американката и колумбийката останаха константи в музикалната индустрия и до днес, пълнейки стадиони и продавайки своите произведения в многомилионни копия. Последното постижение е в торбата на Шакира, която се изяви по време на първото по рода си полувреме на Световно първенство. Тя излезе на почивката в мача между Аржентина и Испания, за да изпее парчето си Dai Dai и да вдигне цялата публика на крака.

А там, някъде по трибуните, беше и Бионсе, която наблюдаваше с усмивка своята колежка. Само няколко дни по-късно, докато видеото с изпълнението на Шакира се върти в социалните мрежи, в Instagram се появи една снимка, която е също толкова завладяваща. А именно - селфи на двете музикални икони, демонстриращи невероятни коси.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

шакира
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem