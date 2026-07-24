Бионсе прегърна Шакира 20 години след Beautiful Liar

О, Бионсе, Бионсе! О, Шакира, Шакира!

Така започва един от най-големите дуетни хитове на нашето време Beautiful Liar. Изпълняват го две от най-големите звезди Шакира и Бионсе, а тази година песента навършва цели 20 години. Можете ли да си представите? Заедно с неземните танцувални умения, които двете ни представят във видеото, Beautiful Liar се установи на музикалната сцена и с добрия си текст и невероятните вокални изпълнения на Бионсе и Шакира. Таланти, които се доказваха отново и отново през годините, заемайки челните места в класациите по целия свят.

Така американката и колумбийката останаха константи в музикалната индустрия и до днес, пълнейки стадиони и продавайки своите произведения в многомилионни копия. Последното постижение е в торбата на Шакира, която се изяви по време на първото по рода си полувреме на Световно първенство. Тя излезе на почивката в мача между Аржентина и Испания, за да изпее парчето си Dai Dai и да вдигне цялата публика на крака.

А там, някъде по трибуните, беше и Бионсе, която наблюдаваше с усмивка своята колежка. Само няколко дни по-късно, докато видеото с изпълнението на Шакира се върти в социалните мрежи, в Instagram се появи една снимка, която е също толкова завладяваща. А именно - селфи на двете музикални икони, демонстриращи невероятни коси.

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