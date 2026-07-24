Панатинайкос купи за 4 млн. евро желан от Левски халф

Кингс Кангва, който беше една от трансферните цели на Левски през лятото, ще играе в Гърция. Националът на Замбия ще премине от Апоел Беер Шева в Панатинайкос.

27-годишният футболист ще играе за израелския първенец в реванша от Шампионска лига срещу Викингур Рейкявик, след което ще премине медицински прегледи и ще подпише с "детелините".

Сделката ще бъде на стойност 4 млн. евро, съобщават медиите в Израел.

По-рано този месец Sport5 написа, че оферта за Кангва е изпратил и Левски. Предложението е било на стойност 2 млн. евро, но мигновено е било отхвърлено от собственичката на Апоел Беер Шева Алона Баркат. Интерес към замбиеца имаше и от АЕК Атина.

Кингс Кангва премина в израелския шампион преди две години от Цървена звезда. Халфът има 43 мача за националния отбор на Замбия.