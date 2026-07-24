Синият маникюр на Хейли Бийбър от Мондиала стана хит

След като направи „глазираните“ лакове за нокти най-търсени, Хейли Бийбър отново задава тенденциите с небесносиньо, което подчертава тена ѝ. Финалът на Световното първенство, проведен в Ню Джърси, събра големи звезди от спорта, киното и музиката на един стадион. Сред тях беше Хейли Бийбър, която придружи съпруга си Джъстин Бийбър, един от изпълнителите, които се изявиха по време на полувремето, и плени вниманието на всички с много специален детайл за красота.

Моделът временно остави настрана вече емблематичните си телесни и глазирани маникюри, за да избере по-наситено небесносиньо, цвят, който тя носеше и на педикюра си и който има всички качества, за да се превърне в звездния лак за нокти на сезона: освежава всяка визия, подчертава тена и добавя нотка светлина, способна да трансформира дори най-простия стил.

Синият маникюр на Хейли Бийбър потвърждава цвета на лятото

През последните няколко години Хейли Бийбър показа, че маникюрът може да се превърне в истински феномен на красотата. Първо се появиха емблематичните глазирани нокти, след това перлените версии, маслените завършеци и кафените тонове. И сега моделът отново ни изненадва, оставяйки настрана неутралните лакове за нокти, за да прегърне интензивно синьо, което излъчва свежест от пръв поглед.

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