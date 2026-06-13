БГ Радио събра звездите на България, Лили Иванова откри концерта

Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" на площада пред храм-паметника "Свети Александър Невски" вчера. Най-голямото име в българската поп музика бе посрещнато на крака от публиката, а изпълненията на "Счупено сърце" и "Присъда" бяха изпратени с петминутни аплодисменти от над 8000 фенове.

Над 3 часа на сцената пяха "Фондацията", Б.Т.Р., Любо Киров, Роби и Тино, Deep Zone Project, Дони и Нети, братя Аргирови, Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", Михаела Маринова.

Победителката от "Евровизия" Дара изпълни Bangaranga, а нея излезе Криско, после Васил Найденов, Графа, Мария Илиева, „Молец“ и D2.

Повечето от изпълнителите представяха компилации от най-големите си хитове. Спектакълът под звездите завърши с изпълнение на сборна формация.

Специални видео послания към БГ радио отправиха Боно от U2 и Силви Вартан, носител на наградата "БГ посланик".

Водещите на шоуто - Мария Бакалова и Юлиан Вергов, припомниха имената на творци, с които България се раздели през изминалата година – Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов, Георги Красимиров-Герасим, Михаил Белчев, в чиято памет предстои концерт "Белчевият род го има" на 12 октомври в НДК.

Поздравително писмо до организаторите изпрати президентът Илияна Йотова.