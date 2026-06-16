Вратарят на Кабо Верде започна като Г-н Никой, а завърши мача световна звезда

40-годишният вратар на Кабо Верде Возиня стана най-възрастният вратар, запазил мрежата си суха в дебюта си на Мондиал. Той направи седем голови спасявания срещу Испания.

Мачът завърши наравно 0:0, а стражът напълно заслужено беше обявен за играч на мача.

Това превърна Возиня автоматически във световна звезда. Преди мача той имаше 46 000 последователи в мрежите, но веднага след мача с Испания броят им страховито набъбна над 4,3 милиона.

"Беше страхотен мач. Работихме невероятно усилено за този момент и тази мечта. Много сме горди. Знаехме, че няма да е лесно. Дойдохме на Световното първенство, за да се борим с най-добрите. Знам, че някои хора си мислят, че сме малък и слаб отбор, но ние сме тук, за да се борим и да дадем всичко от себе си“, коментира Возиня след мача, предаде БТА.

Той играе за португалския втородивизионен клуб Шавеш. Договорът му изтича на 30 юни и става свободен агент.

Преди това той е играл за АЕЛ (Кипър), Тренчин (Словакия), Зимбру (Молдова) и Жил Висенте (Португалия)