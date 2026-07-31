Горещо лято: Хейли Бийбър с апетитни снимки по бански

Хейли Бийбър разгорещи страстите. 29-годишната моделка показа как прекарва лятото си и определено не остави последователите си равнодушни. Звездата качи в профила си в Instagram серия снимки от сезона.

Първо виждаме как тя позира със сина си Джак Блус сред красива природа и невероятен залез. Хейли е по черен тоалет и е прегърнала момченцето.

После си прави селфи с хитова диадема.

Петата снимка предизвика фурор. Там манекенката се разхожда на плаж, позира в гръб и се вижда, че е по бански от 2 части с долнище тип прашка. И тя отново показва перфектни извивки.

Осмата снимка също е от плажа. Там Бийбър позира на пясъка по черен бански от 2 части тип прашка и черна шапка. Феновете я затрупват с комплименти за стройната фигура.

Към края на поредицата пък звездата позира във водата по изрязан лъскав розов бански.

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