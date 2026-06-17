4 зодии привличат пари, докато Венера е в Лъв до 9 юли

Четири зодиакални знака привличат лоялност и пари, докато Венера е в Лъв до 9 юли. Според астролог на име Абигейл Роуз-Ремер, този „много смел“ транзит носи страхотни неща както за портфейлите ни, така и за социалния ни живот.

На 13 юни Венера напусна Рак и влезе в този страстен огнен знак. Тази нова енергия ни кара да се чувстваме забелязвани и обожавани. През това време четири астрологични знака се наслаждават на задълбочаването на връзките си и виждат как финансите им растат изключително много.

А ето и кои са тези щастливци:

Лъв

Очаква ви нещо приятно, Лъв. С Венера сега във вашия знак, вие се озовавате в светлината на прожекторите и се наслаждавате на всеки момент от това. През този период ще бъдете особено магнетични и привлекателни.

Вие привличате вниманието на всички веднага щом влезете в стая и не е чудно, че изобилието се насочва към вас. Това ви помага да бъдете забелязани в кариерата си, тъй като талантите ви блестят ярко. И все пак, този транзит е най-благоприятен за вашите взаимоотношения. С планетата на любовта в Лъв, можете да очаквате грандиозни романтични жестове и актове на лоялност. Вашият чар ви помага да привлечете както финансови възможности, така и любящи хора.

Водолей

За вас, Водолей, Венера в Лъв носи страхотни възможности за романтика и любов. Не говорим обаче за безсмислени авантюри. Този транзит е наистина добър за романтичната любов, особено защото Водолей също има своите асоциации със Сатурн. Така че това е като отдадена, лоялна любов, на която наистина ще се насладите, когато Юпитер влезе в Лъв в края на месеца.

Въпреки че обикновено не е във вашия стил, това е моментът да се отдадете изцяло на романтиката. Не се страхувайте да се влюбите силно и да се обвържете с човека си. Тази връзка не е предназначена да ви отнеме свободата. Любовта, която идва сега, може да е страстна, но е и подкрепяща.

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Източник: Tialoto.bg