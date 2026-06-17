Актрисата Мили Боби Браун иска да забременее

Мили Боби Браун иска в бъдеще да бъде бременна.

22-годишната актриса и съпругът ѝ Джейк Бонджоуви осиновиха дъщеря през лятото на миналата година. Но сега красавицата казва, че иска да има и биологично дете.

Да осинови е било нейна детска мечта. Но иска да премине и през бременност.

"Винаги, винаги съм искала да осиновя. Това винаги е било част от моите детски мечти. Всеки път, когато бях вкъщи и бях на 5, 6 години, моите родители казваха: "Имаш твоите кукли бебета". Всички те бяха осиновени. Никоя не беше моя. И никога не съм се преструвала, че съм бременна. Не е, защото не искам това. Да се надяваме, че един ден това е в моето бъдеще", коментира звездата в подкаста "Not Gonna Lie".

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