Джаз под открито небе: Кърпачево посреща 12-ото издание на фестивала

Дванадесетото издание на фестивала "Jazz под звездите на Деветашкото плато" ще се проведе от 26 до 28 юни 2026 г. в село Кърпачево. Всички концерти и събития от програмата са с вход свободен, а организатор е Сдружение "Деветашко плато".

Фестивалът ще започне в петък вечер, 26 юни, с концерт на квинтета на Алехандро Портела от Испания и вокалиста Петър Терзиев. След тях на сцената ще излезе "Акустична Версия" в състав Антони Дончев - пиано, Христо Йоцов - ударни, и Калина Андреева - контрабас.

На 27 юни, събота, за първи път на българска сцена ще прозвучи дуото на пианиста Джоел Лисаридис от Швеция и Георгиос Прокопиу от Гърция на бузуки. Вечерта ще продължи с биг бенда Sofia Jazz Collective, който ще закрие концертната програма.

И двете фестивални вечери ще завършат с джем сешън, воден от тромпетиста Венцислав Благоев.

Финалът на събитието ще бъде на 28 юни, неделя, с проекта "Джаз за деца", носител на "Кристална лира" за принос към българската култура.

Организаторите подготвят и съпътстваща програма. Тя включва среща-разговор с Джоел Лисаридис и Георгиос Прокопиу, както и уъркшоп по ритмика, воден от проф. Христо Йоцов.