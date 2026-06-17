Тикток звезда идва в Лозенец този уикенд

Този уикенд Лозенец ще бъде домакин на серия събития в Hacienda Beach, която това лято отбелязва своята 15-а годишнина.

Програмата ще събере международни музикални артисти, гости от различни европейски държави, както и представители на бизнеса, технологичния сектор и автомобилната общност.

Сред акцентите е завръщането на испанския DJ и продуцент Joe Diem. Артистът има международна кариера и през годините е изградил силна връзка с публиката в Лозенец. В свои публични изяви той е определял Hacienda като едно от любимите си места за участие, а сетовете му край морето традиционно привличат публика от различни държави.

В програмата е включена и Samsara - една от разпознаваемите фигури на съвременната електронна сцена. Тя стана популярна с милиони последователи и гледания в TikTok, като същевременно запазва самоличността си извън публичното пространство. Около участието ѝ вече има интерес и от медии за срещи и интервюта.

Освен музикалната програма, уикендът ще привлече и представители на международни бизнес среди - предприемачи, инвеститори, банкери, собственици на компании и експерти от технологичния сектор. Очакват се гости от различни европейски държави, които участват в бизнес форуми, индустриални конференции и международни събития.

Част от програмата ще бъде и среща на членове на един от водещите автомобилни клубове в Европа. Форматът е замислен като неформално събиране на общност, обединена от интереса към автомобилната култура.

Интерес предизвиква и нов международен проект на Hacienda, реализиран съвместно с продуценти и партньори, работещи по глобални стрийминг продукции. Инициативата е част от стратегията за разширяване на международното присъствие на бранда и позиционирането му извън България.

Събитията през уикенда показват стремежа на Hacienda да развива Лозенец не само като място за електронна музика, но и като точка за срещи между различни професионални и творчески общности - от бизнес и технологии до музика, кино и автомобилна култура.