Вижте вижте тийзъра на "Шрек 5", в който участва и Зендея (ВИДЕО)

Шрек и Магарето тръгват на ново приключение за първи път от 16 години насам - и вече имаме първи поглед към това какво ги чака.

Сюжетът на "Шрек 5" ("Shrek 5") досега се пазеше в тайна, но новият тийзър трейлър подсказва, че филмът ще събере отново Шрек, Магарето и семейството на зеленото чудовище - включително двамата му синове и дъщеря му. По думите на Магарето групата се отправя към "още едно вихрено приключение в големия град".

И, съвсем очаквано за света на "Шрек", нищо не върви точно по план..

Зендея става част от семейството на Шрек

Една от големите новини около петия филм е участието на Зендея. Звездата от "Еуфория" ("Euphoria") и "Дюн" ("Dune") ще озвучава дъщерята на Шрек и Фиона.

Майк Майърс се завръща като гласа на Шрек, Камерън Диас отново ще озвучи Фиона, а Еди Мърфи се връща в една от най-обичаните си роли - Магарето.

Към актьорския състав се присъединяват и Марчело Ернандес от Saturday Night Live и Скайлър Гизондо от "Супермен" ("Superman"), които ще озвучават синовете на Шрек и Фиона - Фъргъс и Фаркъл.

В тийзъра пътуването очевидно се обърква, защото групата - без героинята на Зендея - се озовава в затвора, докато Магарето, както винаги, не спира да дърдори и да реве по своя си начин.

Има и бърза закачка с "Замръзналото кралство" ("Frozen") на Disney - защото "Шрек" никога не е бил франчайз, който пропуска възможност да се подиграе нежно на приказния свят около себе си.

Завръщане след дълга пауза

"Шрек 5" трябва да излезе по кината на 30 юни 2027 година. Това ще бъде първият филм от основната поредица след "Шрек завинаги" ("Shrek Forever After"), който се появи през 2010 година.

Режисьор е Уолт Дорн, познат с работата си по франчайза "Тролчета" ("Trolls"). Той има дълга история и със света на "Шрек" - работил е по втория и третия филм като сценарист и художник, а в четвъртия е бил ръководител на историята, пише Deadline.

До него като сърежисьор застава Брад Ейбълсън, работил по "Миньоните 2" ("Minions: The Rise of Gru"). Джина Шей от франчайза "Тролчета" се завръща като продуцент, а към проекта се присъединява и изпълнителният директор на Illumination Крис Меледандри, познат с работата си по "Супер Марио Bros.: Филмът" ("The Super Mario Bros. Movie").

DreamWorks Animation първо обяви "Шрек 5" през социалните си мрежи през 2024 г., а новият тийзър вече показва, че завръщането няма да бъде просто носталгична разходка назад. Шрек отново ще бъде хвърлен в хаос, Магарето отново ще говори повече, отколкото някой може да понесе, а този път в семейната бъркотия влиза и Зендея.