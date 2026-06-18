„Naturemaxxing“ завладява социалните медии от месеци и въпреки че терминът звучи като нещо, което биха направили милениалите с твърде много свободно време, идеята зад него е стара колкото човечеството: контактът с природата подобрява емоционалното благополучие и самочувствието.

Проблемът е, че повечето от нас живеят в градове, с невъзможни графици и малко време за бягства в провинцията. Тук се намесва биофилният дизайн (движението, което от години твърди, че сме биологично програмирани да се свързваме с природата) и неговата най-ежедневна и достъпна версия: малки решения, които, взети заедно, напълно променят начина, по който се чувстваме у дома.

Светлина, цветове, материали, текстури, растения… Всичко е от значение! Затова вземете предвид тези съвети и ще видите, че нуждата да бягате в планината или на плажа всеки път, когато сте стресирани, постепенно ще изчезне.

Ето и 10 начина как да направите така, че интериорът на дома ви да вдъхва усещане за природа:

1. Оставете светлината да тече!

Естествената светлина е най-мощният декоративен ресурс, който съществува, и въпреки това често я блокираме с тежки завеси, лошо поставени мебели или прозорци, които никога не отваряме. Първата стъпка към „naturemax“ (естествена максимизация) на дома ви е толкова проста, колкото да проверите какво пречи на светлината да влезе. Сменете тези непрозрачни завеси с други от лен или фин памук в почти бяло, пясъчно или екрю, които филтрират светлината, без да я блокират.

В стаи с малко естествена светлина е полезно и стратегическото поставяне на огледала по стените срещу прозорците: освен че визуално разширяват пространството, те ще отразяват светлината в цялата стая. И не забравяйте: простото отваряне на прозорец активира нещо в мозъка, което никоя лампа, колкото и добра да е, не може да възпроизведе.

2. Винаги, когато е възможно, позиционирайте се близо до слънцето.

Звучи очевидно, но малцина от нас го правят умишлено: приближаването на пространствата, където прекарваме най-много време (където четем, работим или пием сутрешното си кафе), до зоните с най-естествена светлина, напълно променя начина, по който преживяваме тези моменти. Слънчевата светлина регулира циркадния ритъм, подобрява настроението и концентрацията и намалява напрежението в очите.

Ако можете да пренаредите хола така, че любимият ви стол да е обърнат към прозореца, направете го. А ако имате работен кът, уверете се, че екранът е перпендикулярен на прозореца, а не обърнат далеч от него.

3. Декорирайте в цветовете на природата

Преди да изберете цветова палитра, има едно полезно предварително упражнение: помислете коя природна среда ви кара да се чувствате най-комфортно. Морето? Борова гора? Сухостта на пустинята? Зелените ливади на севера? Всеки пейзаж има своя собствена цветова гама и внасянето ѝ в дома ви е най-прекият начин да накарате пространството да отрази това чувство обратно към вас.

Океански тонове, като прашно синьо, перлено сиво и бяло, се вписват чудесно в спалните. Ако се притеснявате, че може да изглежда малко „студено“, декорирайте го с дървени или мебели от естествени влакна. Мъхесто зелените и горскокафявите се вписват идеално в дневни и кабинети. Гамата от земни тонове и пустинни охри е идеална за създаване на приветлива и много модерна среда. Или си мислехте, че зеленото е единственият валиден естествен цвят?

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Източник: Tialoto.bg