Как да подобрите качеството на съня

Сънят често се възприема като нещо, което просто се случва в края на деня, но всъщност той е един от най-важните биологични процеси в човешкия организъм. По време на сън мозъкът обработва информацията, тялото възстановява тъканите си, укрепва се имунната система, регулират се хормоните и се поддържа психическото равновесие.

Сънят обаче не остава еднакъв през целия живот. Той се променя под влияние на възрастта, начина на живот, нивата на стрес, храненето, физическата активност и общото здравословно състояние.

Много хора забелязват, че започват да се будят по-често през нощта, трудно заспиват или се събуждат уморени, въпреки че са прекарали достатъчно часове в леглото. Подобни промени са често срещани, но не означават непременно, че са неизбежни. Научните изследвания показват, че подобряването на качеството на съня – а не само неговата продължителност – може да окаже значително положително влияние върху физическото здраве, настроението, концентрацията и качеството на живот.

Как сънят се променя през различните етапи от живота

Нуждите от сън се променят с възрастта. Подрастващите обикновено се нуждаят от повече сън, тъй като мозъкът и тялото им все още се развиват активно. За повечето здрави възрастни между седем и девет часа сън на нощ са достатъчни за оптимално възстановяване, макар че индивидуалните потребности могат да се различават.

С напредването на възрастта сънят често става по-лек и по-накъсан. По-възрастните хора могат да се събуждат по-често през нощта, да прекарват по-малко време в дълбок сън и да изпитват затруднения да спят непрекъснато до сутринта. Допълнително влияние оказват хронични заболявания, приемът на някои лекарства, болката и нарушения като сънната апнея.

Важно е да се знае, че това не означава непременно, че възрастните хора се нуждаят от по-малко сън – просто структурата на съня им се променя.

Източник: Промените в съня и как да подобрим качеството му