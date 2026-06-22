Кърк Хамет от Metallica падна от сцената по време на концерт

Китаристът на Металика Кърк Хамет е паднал от сцената по време на концерта на групата на стадион „Авива“ в Дъблин. Инцидентът станал по време на изпълнението на „Seek & Destroy“, когато покривка на сцената се поддаде под краката му близо до ръба.

Видеозаписи, споделени онлайн, показаха фенове, помагащи на Хамет да се изправи, след което той бързо се възстанови и продължи концерта. По-късно китаристът се пошегува с инцидента в Instagram Stories, надписвайки клип „Slip & Destroy“, предаде БГНЕС. Падането се случи само дни след като Хамет

предизвика критики от феновете на Тейлър Суифт,

носейки тениска с надпис „Taylor Swift Is A CIA Psyop“ на концерта на Металика на 13 юни на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща. Снимки на тениската се разпространиха широко в социалните мрежи, но Хамет не е коментирал публично реакцията.

Металика в момента са на британско-европейския етап от световното си турне „M72“.