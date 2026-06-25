Не пренебрегвайте тези сигнали: 7 признака, че кръвната ви захар е висока

Високата кръвна захар може да се развие постепенно и може да не причини забележими симптоми в началото.

Симптоми като прекомерна жажда, често уриниране и замъглено зрение могат да сигнализират за проблеми.

Промените в начина на живот, като балансирана диета, могат да помогнат за контролиране или предотвратяване на висока кръвна захар.

Признаците и симптомите на повишена кръвна захар са лесни за пренебрегване, погрешно разпознаване или пропускане. Това важи особено за диабет тип 2, който може да остане недиагностициран в продължение на много години. „Недиагностицираният диабет е по-често срещан, отколкото много хора си мислят“, казва Мери Елън Фипс, магистър по обществено здраве, регистриран и лицензиран диетолог.

Защо толкова много хора не са наясно?

„Много хора с леко до умерено висока кръвна захар, особено при преддиабет или ранен диабет тип 2, може да нямат никакви забележими симптоми“, казва Джаки Топол, магистър, лицензиран диетолог. Освен това, високата кръвна захар има тенденция да се развива постепенно и в ранните си етапи симптомите може да са едва доловими или да липсват напълно.

Добрата новина е, че ранната интервенция може да промени нещата, казва Фипс. Независимо дали имате фамилна анамнеза за висока кръвна захар или диабет или просто искате да бъдете проактивни по отношение на здравето си, ето някои признаци на висока кръвна захар, за които да следите.

1. Жадни сте през цялото време

Жаждата ви неутолима ли е? Правите ли по-чести посещения до тоалетната? Когато нивата на кръвната захар са високи, тези симптоми често вървят ръка за ръка.

„Излишната захар в кръвта кара бъбреците да работят по-усилено, за да се отърват от нея“, казва Мария Елена Фрага, регистриран диетолог. „Бъбреците изтеглят вода от тъканите ви, за да разредят глюкозата, така че тя да може да се отдели чрез урината, което води до по-чести посещения до тоалетната.“

Тъй като тялото ви губи вода и електролити чрез засилено уриниране, жаждата може да се засили, което ви кара да пиете повече течности. Ако пиете сладки напитки като сок, спортни напитки или газирани напитки, това може да доведе до още по-високо покачване на нивата на кръвната захар.

2. Гладни сте през цялото време

„Тялото ви преобразува храната, която ядете, в глюкоза, която по-късно се използва от клетките ви за енергия“, казва Фрага. Понякога обаче тази глюкоза не е в състояние да влезе в клетките ви. Това може да се случи, ако тялото ви не произвежда достатъчно инсулин, хормонът, който помага за преместването на глюкозата в клетките, или ако произведеният инсулин не се използва ефективно.

Резултатът? „Невъзможността за използване на глюкоза причинява липса на енергия, което може да ви направи по-гладни от обикновено“, казва Фрага.

В някои случаи прекомерният глад, съпроводен със загуба на тегло, може да е признак на диабет, особено диабет тип 1. Ако се храните достатъчно, но все още се чувствате постоянно гладни и също така отслабвате, е важно да потърсите преглед от медицински специалист.

3. Зрението ви е замъглено

Високата кръвна захар може да засегне малките кръвоносни съдове в очите, което може да се появи и изчезне, понякога много преди да се постави диагноза диабет. С течение на времето това може да увреди ретината на окото ви, което води до състояние, известно като диабетна ретинопатия. Всъщност Американската диабетна асоциация препоръчва всички хора, диагностицирани с диабет тип 2, да преминат очен преглед с разширени зеници скоро след поставяне на диагнозата.

4. Винаги сте уморени

Спомняте ли си как клетките ви се нуждаят от глюкоза за гориво? Липсата на инсулин, инсулиновата резистентност или комбинация от двете може да попречи на клетките да приемат глюкоза от кръвта, за да я използват за енергия. Без подходящо гориво можете да се чувствате много уморени и изтощени.

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Източник: Tialoto.bg