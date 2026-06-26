От болката към триумфа: Линдзи Вон впечатли с увереност след инцидента

Линдзи Вон показва своя летен шампионски стил.

В неделя, 21 юни, 41-годишната олимпийска медалистка сподели снимка в своя профил в Instagram, на която носи черен бански от две части по време на ваканция, както и няколко кадъра, с които демонстрира част от летните си забавления с приятели и семейство.

Вон е заснета с гръб към камерата, носейки черен бански, докато попива всяка част от слънчевите лъчи. Тя седи на ръба на басейн, но не споделя точно къде се намира идиличното място.

„Юни е рай без полиране“, написа Вон под серията от снимки.

Освен с невероятно оформения си гръб, Вон впечатли и със силата на духа си. Само месеци след ужасяващото падане по време на Зимните олимпийски игри в Милано, тя не спира да тренира усилено. На едно от видеата в публикацията скиорката демонстрира перфектно изпълнение на набирания в домашния си фитнес, след което позира в тренировъчния си екип, който се състои от бял спортен сутиен и черни шорти. Тя също така е включила в колекцията и селфи, на което се усмихва широко.

Летните забавления на Вон са споделени с нейните приятели и семейство. На една от снимките скиорката позира заедно със сестра си Карин в магазин на Gucci, а на друга я виждаме с актрисата Лора Дърн и телевизионната водеща Гаел Кинг в ресторант. Линдзи е успяла да посети и концерт на Black Eyed Peas и да се повози на лодка заедно с група приятели.

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Източник: Tialoto.bg