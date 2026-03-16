Линдзи Вон: Кога съм казала, че спирам със ските?

Линдзи Вон отново хвърли в еуфория феновете си с кратък коментар в социалните мрежи. Под пост за нейната кариера тя кротко коментира: “Да съм казала, че спирам със ските?”. Американката се потроши на олимпиадата доста тежко и вече е на 41 години, но започна да върти колело и да се възстановява.

Нейната сънародничка Микаела Шифрин продължава битката за шестата си световна купа, като победи в слалома в Оре и стана най-успелият скиор в шведския курорт, пише 24 часа. Тя обаче увеличи преднината си пред Ема Айхер (Германия) само на 140 точки в генералното класиране, след като немкинята завърши втора. Айхер ще кара четири пъти във финалите в Норвегия, докато Шифрин пропуска скоростните дисциплини.

Времето пък помогна на Марко Одермат да прибере поредния кристален глобус в колекцията си. След като бе отменен супергигантският слалом в Куршвел, той спечели купата в дисциплината за 4-и сезон поред.