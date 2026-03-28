IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Линдзи Вон показа превръзките си след смразяващия ски инцидент

Скиорката позира в рокля с висока цепка на корицата на Vanity Fair

28.03.2026 | 17:40 ч. 2
Снимка: Getty Images

Линдзи Вон се лекува с корица на списание Vanity Fair.

41-годишната легенда в алпийските ски се появи на последната корица на изданието само седмици след опустошителен инцидент на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, който едва не ѝ коства левия крак.

Заснета от фотографа Куил Лемънс в дома ѝ в Парк Сити, Юта, Вон позира в черна рокля с висока цепка на бедрото, поставяйки превързания си крак отпред и в центъра.

За корицата Линдзи носи рокля на Mônot (1295 долара) и часовник Rolex. Вътре тя е с подобна рокля, която разкрива краката, този път от Akris и с халтер деколте. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Линдзи Вон
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem