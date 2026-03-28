Линдзи Вон показа превръзките си след смразяващия ски инцидент

Линдзи Вон се лекува с корица на списание Vanity Fair.

41-годишната легенда в алпийските ски се появи на последната корица на изданието само седмици след опустошителен инцидент на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, който едва не ѝ коства левия крак.

Заснета от фотографа Куил Лемънс в дома ѝ в Парк Сити, Юта, Вон позира в черна рокля с висока цепка на бедрото, поставяйки превързания си крак отпред и в центъра.

За корицата Линдзи носи рокля на Mônot (1295 долара) и часовник Rolex. Вътре тя е с подобна рокля, която разкрива краката, този път от Akris и с халтер деколте.

Цялата статия и снимките на Линдзи Вон четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg