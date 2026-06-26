Гаджето на Коул Палмър удиви по бански

Коул Палмър може да остана извън състава на Англия за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което се провежда от 11-и юни до 19-и юли.

Но 24-годишният футболист на Челси определено печели в живота, смятат феновете.

Те не спират да се възхищават на атрактивната му приятелка - Оливия Холдър.

23-годишната инфлуенсърка се наслаждава на ваканция в Ибиса. Тя постна в профила си в Instagram снимки от яхта там и удиви с фигурата си.

Русокосата красавица позира по изрязан черен бански от 2 части, който е с червени панделки. На някои от кадрите звездата е със слънчеви очила и се радва на слънцето.

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