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Гаджето на Коул Палмър удиви по бански

Показа топ форма

26.06.2026 | 00:16 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Коул Палмър може да остана извън състава на Англия за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което се провежда от 11-и юни до 19-и юли.
Но 24-годишният футболист на Челси определено печели в живота, смятат феновете.
Те не спират да се възхищават на атрактивната му приятелка - Оливия Холдър.

23-годишната инфлуенсърка се наслаждава на ваканция в Ибиса. Тя постна в профила си в Instagram снимки от яхта там и удиви с фигурата си.
Русокосата красавица позира по изрязан черен бански от 2 части, който е с червени панделки. На някои от кадрите звездата е със слънчеви очила и се радва на слънцето.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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Коул Палмър звезди Оливия Холдър двойка бански тяло връзка
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