Ромео Бекъм прави актьорския си дебют в гей спортна драма (СНИМКИ)

Studiocanal показа първи кадър от "Forty Love" - филма, с който Ромео Бекъм прави актьорския си дебют. Проектът е режисиран от прочутия моден фотограф Пиер-Анж Карлоти и съчетава спортна драма с романтична история между двама мъже.

"Forty Love" е и първият режисьорски филм на Карлоти. Продуценти са Юго Селиняк и Пако де Бари от Chi-Fou-Mi Productions, част от Mediawan, а копродуценти са Studiocanal и Manna Studios, пише Variety.

Ромео Бекъм влиза в киното

Ромео Бекъм, син на футболната легенда Дейвид Бекъм и дизайнерката Виктория Бекъм, си партнира с Пол Киршер от "Царството на животните" ("The Animal Kingdom"), Гийом Кане от "Sink or Swim" и Бенжамен Воазен от "Чужденецът" ("The Stranger"). Във филма има и поява на Катрин Деньов.

Музиката към продукцията е дело на 070 Shake и Йохан Ленокс. Преди да направи първата си роля в киното, Бекъм години наред работи като модел за едни от най-големите луксозни брандове, сред които Yves Saint Laurent и Balenciaga.

Тенис, амбиция и любов между съперници

Историята се върти около Саша Гало - тенис суперзвезда, която тренира с баща си, за да спечели голям трофей в Париж. Всичко, което Саша мисли, че знае за съревнованието, амбицията и самия себе си, започва да се пропуква с появата на харизматичен нов съперник, изигран от Ромео Бекъм.

Между двамата се заражда романтично напрежение, което превръща спортното съперничество в история за желание, идентичност и сблъсък със собствените чувства.

"За първи път той се изправя срещу противник от съвсем различно естество - любовта. Сила, толкова опияняваща, колкото и разклащаща - и далеч по-опасна от всичко, с което се е сблъсквал на корта", гласи синопсисът.

Самото заглавие "Forty Love" е игра на думи с тенис резултата 40:0, но и с думата "love" - едновременно "нула" в тениса и "любов" в английския език. Така още в заглавието филмът събира спортната терминология и романтичната линия, около която се завърта историята.

От модната фотография към големия екран

Юго Селиняк, който тази година имаше пет филма със световна премиера на кинофестивала в Кан и продуцира следващия филм на Леос Каракс с участието на Джена Ортега, сподели, че отдавна се възхищава на работата на Карлоти като фотограф.

"В образите му има рядка нежност, меланхолия и сила, а преминаването му към режисурата ми се стори като естествена следваща стъпка", отбеляза Селиняк.

Той описва филма като "чувствена, романтична и дълбоко въздействаща романтична притча и история за съзряването", която разказва за "изискванията на спорта на най-високо ниво и всичко, което се крие под повърхността... водена от изключителни изпълнения".

Карлоти е написал сценария заедно с Гаел Масе, сред чиито проекти е "Личен живот" ("A Private Life") на Ребека Злотовски с участието на Джоди Фостър.

Studiocanal поема световните продажби

Освен че е копродуцент, Studiocanal отговаря и за световните продажби на филма. Компанията ще пусне "Forty Love" по кината във Франция на 25 ноември.

Клое Марке, ръководител на международните продажби за филми и телевизия в Studiocanal, заяви, че "уникалният визуален език на Карлоти придава на филма истинска острота, а изследването на желанието, съревнованието и идентичността ще достигне до зрители по целия свят".