Дейвид Бекъм стана на 51 г., Виктория му се обясни в любов

Дейвид Бекъм навърши 51 години на 2-и май. За повода съпругата му Виктория Бекъм го трогна с мила публикация в социалната мрежа Instagram. В събота тя постна в профила си серия кадри на бившия футболист и някои общи снимки.

Първо виждаме Дейвид на яхта по червен бански. После пък има черно-бяла снимка на спортиста на официално събитие - той е със смокинг. Следва негова детска снимка с футболна топка. После пък двамата с Вики позират на яхта.

Виждаме и други кадри от по-младите им години, както и фотос на Бекъм на футболния терен.

"Ти си нашият свят, нашето всичко. Ние те обичаме толкова много! Честит рожден ден на най-добрия съпруг, баща, син, брат и приятел. На най-добрата, най-щедра душа. Ще те глезим цял ден! Никой не го заслужава повече от теб", написа Пош Спайс към кадрите.

