Любовта им няма край: Дуа Липа и Калъм Търнър с поредното романтично бягство

Ех, младата любов!

Дуа Липа и Калъм Търнър са истинското олицетворение на младоженския живот, продължавайки горещия си меден месец в слънчева Италия.

Влюбените бяха забелязани на няколко локации на Ботуша, включително на крайбрежието на Амалфи, в Рим и Тоскана. Очевидно не се притесняват от камерите и често демонстрират любовта си с целувки, прегръдки, милувки и всякакви мили жестове, които бързо привличат вниманието на феновете по цял свят. Благодарение на социалните мрежи, любовта на Дуа и Калъм бе издигната на пиедестал и много момичета започнаха да мечтаят за мъж точно като британския актьор.

Сега, повече от седмица след сватбата им в Италия, влюбените продължават да се наслаждават на младоженския си период. Те бяха забелязани заедно на плажа и да плуват в морето, след което се изплакнаха на външен душ, докато споделяха няколко горещи целувки. Явно нито един от двамата не иска да се разделят, тъй като Дуа и Калъм бяха навсякъде заедно.

Този път двойката посети Порто Ерколе – италиански град, разположен в община Монте Арджентарио в Тоскана. Местенцето, разположено на южното крайбрежие на Италия, е известно със своята девствена природна красота и кристалночиста вода, така че не е изненада, че е избрано от светската двойка.

30-годишната Липа изглежда невероятно в миниатюрен лилав бански с щампа, който подчертава атлетичната ѝ фигура и коремните ѝ мускули. Лъскавата ѝ тъмна коса е пригладена на опашка, а аксесоарите ѝ са огромни обеци.

Междувременно, Калъм, гол до кръста, носи само тъмносини бански, разкриващи татуировка на гърдите.

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Източник: Tialoto.bg