Как да носим правилно бялата риза

Белите ризи са едни от онези основни елементи в гардероба, които изглеждат без усилие стилни – докато не започнат да изглеждат не толкова добре. На пръв поглед това е най-простата дреха, но именно тя най-лесно издава грешки в кройката, материята или стилизирането. Според модни съвети от стилисти, шивашки насоки и практически препоръки за гардероб, три грешки се повтарят най-често. Добрата новина е, че те се поправят лесно, когато ги разпознаеш.

1. Избор на грешен размер (твърде прилепнал или твърде широк)

Една от най-честите грешки е неправилната кройка. Прекалено тясната риза стои опъната, копчетата се разтварят, а материята губи своята чиста форма. От друга страна, прекалено широкият модел без ясна идея за силует може да изглежда немарлив, вместо модерен и свободен.

Стилистите често подчертават, че раменният шев трябва да пада точно на ръба на рамото, а кройката на ризата да следва линията на тялото, без излишно събиране на плат.

Някои актуални модни марки предлагат различни кройки – slim, regular и relaxed – именно защото малките разлики в силуета напълно променят цялостното излъчване на бялата риза.

Източник: 3 грешки, които правим с бялата риза