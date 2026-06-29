Заради Украйна: Русия ликвидира кариерата на големия руски актьор от "Кухня" Дмитрий Нагиев

След донос от депутат на Владимир Путин кариерата на големият руски актьор от "Кухня" Дмитрий Нагиев напрактика е ликвидирана. В момента той прекарва повече време в Дубай, където преподава актьорско майсторство. В Русия е "отменен", както казва актьорът.

"Отмениха ме. Те просто ме изтриха. Изтриха ме от ефира, от транспарантите, от живота на милиони хора, които само вчера се хващаха за всяка моя дума. Вкъщи съм си, но се чувствам като аутсайдер в това празненство на живота, което продължава без мен", коментира той пред dzen.ru.

Популярният актьор и телевизионен водещ Дмитрий Нагиев е на практика "отменен" в Русия той е премахнат от всички рекламни банери, договорите му за реклама са прекратени и е отстранен от телевизията и киното. Това съобщиха източници на "Дождь" . Причината, според източниците на канала, са изявленията на актьора, които са били интерпретирани като критика към войната в Украйна.

През декември 2025 г., на премиерата на "Йолки 12", Нагиев, отговаряйки на въпрос на журналист относно популярността на комедията, заяви, че публиката е уморена от изобилието от военни филми.

"Има толкова много военни филми, просто не мога да ги понасям повече - толкова е скучно и мръсно", каза той, отбелязвайки, че "Йолки" предлага илюзията за "спокоен, щастлив живот". На въпроса за "личните си приключения" през последната година, актьорът отговори: "Питате ме в четвъртата година на войната: „4акви приключения са се случили в живота ми?"

След това Дмитрий Гулиев, член на "Единна Русия" в Курската областна дума и участник в инвазията в Украйна, изпрати обръщения до Министерството на правосъдието и Министерството на културата с искане Нагиев да бъде обявен за "чуждестранен агент" и участието му в проекти, финансирани от държавата, да бъде ограничено. В писмото си депутатът нарече шоумена "уморена фигура", която "съзнателно се дистанцира от страната" и "персонаж, който лае с умническо излъчване". Той твърди, че актьорът "е избягал от отговорност като малко дете" и прекарва по-голямата част от времето си в чужбина.

Според Telegram канала „Осторожно, Новости“, жалбата е породена от изказванията на Нагиев именно на премиерата на филма "Йолки-12".

Според Гулиев е получил оплаквания от жители на Курска област, включително членове на СВО, които са изразили загриженост относно изявленията на актьора. Депутатът отбеляза също, че Нагиев често е извън Русия и твърди, че е критикувал властите през 2022 г., въпреки че актьорът не е направил директни изявления за специалната операция.

Това не е първият път, когато Нагиев говори критично за руското правителство

Например, в интервю от 2018 г. с Юрий Дуд, актьорът се застъпва за ограничаване на мандатите на президента:

"Има писмено ограничение за това колко пъти можеш да служиш на власт... Не мисля, че трябва да служиш на власт толкова често, колкото си поискаш", каза той.

През март 2022 г., след като Владимир Путин започна пълномащабна война в Украйна, Нагиев публикува видеоклип към песента на Борис Гребенщиков "Train on Fires" с текст: "Обичам те, въпреки горчивия вкус на изгубените надежди... Както казваше дядо ми преди причастие: "Какво направих аз, старче?"

По-късно той заяви, че няма да напуска Русия, а през април публикува черно-бяла снимка с надпис "Може би това е достатъчно".

През 2023 г. Нагиев отказа да бъде водещ на церемонията по Муз-ТВ.

"Ще дойде времето, ще работим по въпроса... Но засега, както казваше дядо ми: "Нищо за теб, нито панаир на меда в Лужники", каза той тогава.

В началото на 2026 г. актьорът се появи в ОАЕ с украинската блогърка Наталия Любимова, която събираше средства за украинските въоръжени сили, което предизвика възмущение сред Z-патриотите. Актрисата Яна Поплавская видя това като "подкрепа за украинската армия".

В интервю за Юрий Дуд , Нагиев изрази недоволство от режима на Путин и политическата ситуация в Русия като цяло:

"Аз не разбирам табелите "Към Берлин", точно както лозунгите "Можем да го направим отново". Какво е това, какво е това изобщо? Кой си ти, че искаш да повтаряш това? Когато бях дете, ветераните тихо пиеха в Деня на победата, подчертавайки само една фраза: "За да няма война". И изведнъж ти караш с лозунг "Към Берлин", "41-45, можем да го направим отново... Какво ти става, хлапе?".

На въпроса "Какво бихте казали, ако бяхте пред Путин?", Нагиев лаконично отговори: "Докога?"

Дмитрий Нагиев не е говорил публично за войната в Украйна. Той обаче е публикувал няколко публикации в социалните мрежи, които дават представа за неговата позиция по ситуацията. Въпреки липсата на директни изявления, много фенове и медии интерпретират публикациите и изявленията му като антивоенни.

Отмяната на Нагиев в Русия

След коментарите на Дмитрий Нагиев на премиерата на "Йолка 12", актьорът на практика беше поставен в черния списък.

До март 2026 г. той беше премахнат от всички рекламни банери, договорите му за реклама бяха прекратени, отстранен беше от телевизионните предавания и беше изключен от окончателния актьорски състав на "Кралят на моята любов".