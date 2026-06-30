Тенденции при обувките за лятото

Лятото дойде! Освен, че вече сме извадили по-тънките, светли и къси дрехи, време е за промяна и в обувките. Традиционно най-прохладно пазят различни видове сандали и джапанки. Но през този летен сезон има доста разнообразни тенденции, така че изборът е ваш. Ето кои са хитовете, според "Teen Vogue".

Големи, дебели сандали

Ясно е, че сандалите са най-предпочитани за лятото. Но през този сезон забравяме за минималистичните сандали, които са елегантни и с тънки каишки. Напротив, хит са големите, плътни сандали, с дебела подметка, с широки и обемни каишки, елементи и т.н. Колкото по-масивни и изпъкващи са сандалите, толкова по-добре. Нека краката са по-прикрити, да има много каишки.

Желирани обувки

Те се завърнаха още през лятото на 2024 г. и продължават да бъдат много модерни и през лятото на 2026 г. През 2024 г. говорихме основно за желирани сандали, сега те продължават да са актуални, но хит са и желирани пантофки. Идеята е обувките да са почти прозрачни, да имитират желиран бонбон. Стоят много сладко, носталгично - това е завръщане от 90-те. Хитовите цветове са розово, кремаво, синьо, зелено, лилаво, оранжево, жълто и т.н.



Лъскави, гладки маратонки

Ако при сандалите избягваме минимализъм, при маратонките не е така. Когато предпочитате да сте със затворена обувка, изберете елегантни, минималистични, нежни, лъскави, гладки маратонки. Нека са впити по крака, къси, да стоят изискано и симпатично. Маратонки, които леко наподобяват пантофи, са хит. Важно е да са излъскани, много тънки, по краката.

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