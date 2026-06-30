Bad Religion искат българско кисело мляко преди Midalidare Rock

Остава само седмица до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, а подготовката в долината на виното вече е в разгара си. Фестивалът ще се проведе от 10 до 12 юли, а екипите вече изграждат зоната за концерти, къмпингите и паркингите, които ще посрещнат хилядите рок фенове.

Тази година на една сцена ще излязат Bad Religion, Powerwolf и Helloween, а зад големите концерти върви и другата част от организацията - изпълнението на желанията на музикантите зад кулисите.

"Радваме, че тази година няма нищо, което да ни изненада в изискванията на групите. Или с предишните пет издания вече свикнахме", споделят организаторите.

Кисело мляко, плодове и червено вино

Американските пънк легенди Bad Religion са поискали да опитат истинско българско кисело мляко. Единственото им по-специално изискване е храната да не съдържа гъби заради алергия на човек от екипа.

Немските хедлайнери Helloween ще заложат на повече плодове преди концерта. След шоуто обаче вечерта ще продължи с пица, суши и червено вино.

При Powerwolf менюто също идва с конкретни условия - без пикантна храна, чесън и гъби.

Местна кухня и суши след концерта

Visions of Atlantis искат да се потопят в местната кухня, като изрично настояват тя да бъде приготвена изцяло с български продукти. В желанията им не присъстват fast food и пица, но след концерта изборът отново пада върху суши.

Шведите от Eclipse ще се насладят на 90 бутилки Midalidare Rock Lager.

Истински животни, лед и батерии

Британците Gloryhammer са с може би най-нестандартното желание тази година - в гримьорните им да има снимки на кучета или котки, но задължително истински, а не генерирани с изкуствен интелект.

"AI animals make us sad" ("Животните, генерирани с изкуствен интелект, ни правят тъжни"), пишат самите те. Освен това музикантите предпочитат безалкохолна бира.

Финландците Korpiklaani настояват за големи количества лед, а рокерите Hardcore Superstar не тръгват никъде без поне 30 батерии АА, които също присъстват в списъка им с изисквания.