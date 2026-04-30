Ясни са последните банди на голямата сцена на Midalidare Rock 2026

Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе между 10 и 12 юли тази година. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween, като освен тях на голямата сцена ще видим още 11 световни банди. Последните три които се включват към фестивала в долината на виното са Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dreams.

Шведите от Eclipse, които през последните години набират все повече популярност отново идват у нас. Създадени в Стокхолм през 1999, бандата може да се похвали със стотици милиони стрийминг прослушвания и турнета от Южна Америка до Австралия и Япония, както и участия на фестивали като Wacken, Alcatraz и Summer Breeze.

Ashes of Ares са пауър метъл група от САЩ, групата издаде четвъртия си албум “New Messiahs” миналата година чрез Reigning Phoenix Music (RPM)/ROAR. Ashes of Ares са водени от вокала Matt Barlow и китариста Freddie Vidales. И двамата са били част от бандата Iced Earth, която има впечатляващите 12 студийни албума. Очаква се Matt Barlow и Freddie Vidales да изпълняват парчета и на двете групи.

Последната обявена група за голямата сцена е Tidal Dreams. Създадени в края на 2010 г. в Атина с амбицията да създават хеви метъл от старата школа с епичен мащаб и мелодична дълбочина. 2016-а се оказа решаващ момент: групата спечели първото място в гръцкия кръг на Wacken Metal Battle, което ѝ донесе правото да представлява Гърция на международния финал, проведен по време на фестивала Wacken Open Air през август 2016 г., заедно с 27 групи от цял свят.

Екипът на Midalidare Rock вече работи и по обявяване на групите, които ще се качат на After Party сцената на фестивала.