Васко Кръпката и Конкурент на After Party сцената на Midalidare Rock

Точно месец остава до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе между 10 и 12 юли.

Хедлайнери на фестивала тази година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween. Сцената ще открие Славея Иванова - победителката в "Гласът на България" 2024, която ще се представи заедно със своята група Seya Nightingale.

Организаторите обявиха и програмата на традиционната After Party сцена, която ще работи в петък и събота след края на основните концерти.

На 10 юли на сцената ще се качат Васко Кръпката и шуменската група Lampa. Бандата е създадена през 2021 г. и е част от по-новите имена на българската ъндърграунд сцена.

На следващия ден, 11 юли, в програмата са включени Конкурент и алтернативната рок група Required от Велико Търново. Required имат два издадени сингъла, като последният беше представен в началото на тази година.

Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе в периода 10-12 юли и ще събере както международни рок изпълнители, така и български групи на няколко сцени в района на Могилово.