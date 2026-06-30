Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти"

В Искърското дефиле, край софийското село Владо Тричков, започнаха снимките на новия български игрален филм "Пилоти". Военната драма е режисирана от Анри Кулев, продуцент е "Кулев Филм Продукция", а Българската национална телевизия е копродуцент на лентата.

Филмът е вдъхновен от реални исторически събития и от личните разкази на пилоти, защитавали небето над София по време на англо-американските бомбардировки в последните години на Царска България - 1943-1944 г. В основата на романтично-приключенския сюжет са спомените на един от най-успешните български летци изтребители и въздушни асове от Втората световна война - генерал-майор Стоян Стоянов, описани в книгата му "Ние бранехме тебе, София". По време на бомбардировките генерал Стоянов защитава небето над България с изтребител Месершмит Ме-109.

"Пилоти" е военен филм по книгата на генерал Стоянов, но не и документален. Това е игрален филм, който не припомня енциклопедични неща, а прави една интерпретация на събитията", споделя режисьорът Анри Кулев.

Войната отвъд идеологиите

"Пилоти" поставя в центъра човешките отношения между хора, воювали от двете страни на фронта. Между въздушните битки и моментите на тишина филмът изгражда портрети на пилотите - техните семейства, лични битки и страхове.

Лентата разглежда войната като сила, която преобръща живота на младите летци и поставя на изпитание психическите и физическите им сили. Целта на филма е да върне в обществената памет забравените защитници на София - пилотите, чиято смелост надхвърля идеологиите и политическите оценки и остава преди всичко човешка история. След 1944 г. те са оклеветени и заличени от паметта.

Основни теми в "Пилоти" са паметта и прошката, търсенето на изкупление и мир със собствената съвест. Филмът разказва какво е да бъдеш част от битка, която не си избирал, и говори за последствията от войната и за човешката болка, която не познава национални граници.

Иван Бърнев и Джон Ерик Бентли в главните роли

В главните роли са Иван Бърнев и американският актьор Джон Ерик Бентли. Във филма участват още Боян Петров, Йордан Ръсин, Александър Тонев, Димитър Баненкин, Любомир Петкашев, Елена Замяркова, Анета Иванова и други.

Сценаристи на "Пилоти" са Андрей Кулев и Ася Кованова. Оператори са Светла Ганева и Калоян Игнатов, музиката е на Любомир Денев, художник е Пролет Георгиева, костюмите са дело на Марта Миронска, а звукът - на Борис Траянов.

Продуцент на филма е "Кулев Филм Продукция", а Българската национална телевизия е копродуцент. Проектът е подкрепен от Националния филмов център. Независими копродуценти от България са "Доли медия студио", "Меджик шоп", "Модърн Вижън", Нов български университет, "Геотехмин", Ангел и Ивайло Йотови и РВД. Филмът е подкрепен и от Община Бургас, а негов разпространител е "Профилмс" - Емил Симеонов.

Снимки в София, Божурище и Бургас

Снимките на "Пилоти" ще се проведат на различни места в София, Божурище и Бургас. Екипът ще снима още в Соколския манастир, на старото летище в Сарафово, край Бургаските езера, както и в запазени исторически квартали в столицата и морския град.

Две времеви линии и една среща след войната

"Пилоти" е изграден в две времеви сюжетни линии. Първата започва в края на 60-те години, когато неочаквана среща между двама мъже - бивши противници от Втората световна война - ги връща назад към младостта им.

Българинът Стоян, изигран от Иван Бърнев, е бивш летец изтребител от Втората световна война. В края на 60-те той работи като екскурзовод в манастир, който по това време е музей. Един ден при него пристига американецът Джон, в ролята на Джон Ерик Бентли, участвал в бомбардировките над София през 1944 г. като пилот на Мустанг от американска ескадрила.

Срещата между двамата ветерани, някога врагове, се превръща в дълбок човешки разговор за войната, дълга и прошката.

Втората линия връща зрителите още по-назад - в периода 1935-1944 г., през спомените на Стоян. Тя разказва за пилотите от 3/6 изтребителен орляк, за техните приключения, радости, тревоги, любов и саможертва. Това е история за младите мъже, които защитават небето на България, оставени без избор и бъдеще, въвлечени в невъзможна битка срещу многократно превъзхождащ ги противник.