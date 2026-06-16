Малин Кръстев влиза в образа на Бай Славе в "Чамкория"

Приключиха снимките на новия филм "Чамкория" на режисьора Виктор Божинов.

Актьорът Малин Кръстев, който влиза в образа на Бай Славе от едноименния роман на Милен Русков, разказа подробности за работата си по лентата.

"Тръгнах да изследвам по нов начин романа, да търся парадокса в този човек. Паралелно с това да се стиковам с представата на Виктор Божинов и Милен Русков за персонажа. Беше ми много любопитно как такъв човек остарява за две години, как се пречупва вътрешно", сподели актьорът пред Bulgaria ON AIR.

По думите на Кръстев в героя му се оказва, че "дреме друг човек", а голямото предизвикателство е било именно как този вътрешен образ да бъде изваден и показан на екран.

Сред сложните сцени във филма е пресъздаването на атентата в църквата "Св. Неделя". За нея са били необходими много статисти и специално изграден декор.

"Заснехме вътрешността, когато Бай Славе влиза в църквата точно преди взрива. Разбира, че Царят не е дошъл и излиза, запалва една цигара и тогава става взривът. Отново влиза сред хората и разпокъсаните тела", разказа още Кръстев.

Актьорът обърна внимание и на работата по костюмите. По думите му те са били шити специално за актьорите, като са търсени конкретни материи, за да изглеждат автентично и убедително в кадър.

Според Малин Кръстев, когато се снима филм, ситуиран в конкретна историческа епоха, голямата тежест пада върху снимачния екип.